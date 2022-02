Il Settore Finanziario comunica la suddivisione dei pagamenti sulle tre filiali della Banca Intesa Sanpaolo di Andria, del pagamento contributi emergenza Covid:

presso la filiale di via De Gasperi

cognomi dalla lettera A a CAN potranno incassare il 22/2;

cognomi da CAP a CO potranno incassare il 23/2;

cognomi da D a IN potranno incassare il 24/2;

cognomi da IO a L potranno incassare il 25/2.

presso la filiale di via Venezia Giulia

cognomi con la lettera M potranno incassare il 22/2;

cognomi dalla lettera N a PO potranno incassare il 23/2;

cognomi dalla lettera PR a SAN potranno incassare il 24/2;

cognomi dalla lettera SAP a SI potranno incassare il 25/2.

presso la filiale di via Lotti (ricordiamo che questa filiale è aperta solo di mattina)

cognomi dalla lettera SO a ST potranno incassare il 22/2;

cognomi dalla lettera SU a TO potranno incassare il 23/2;

cognomi dalla lettera TR a V potranno incassare il 24/2;

cognomi con la lettera Z potranno incassare il 25/2.