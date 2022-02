Salgono a 70 le terapie intensive occupate in Puglia, mentre 750 sono i pazienti ricoverati nei reparti covid non critici. La pressione sanitaria in regione stenta ad alleggerirsi e a dirlo sono i dati dei bollettini epidemiologici diramati negli ultimi due giorni. Numeri in controtendenza rispetto alla curva pandemica che invece si conferma in discesa. Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 2.345 nuovi casi a fronte di 31.700 tamponi effettuati. Test che come di consueto si riducono la domenica. 706 le positività rilevate in provincia di Bari, 645 in quella di Lecce, 375 nel foggiano, 209 nel tarantino. Nella Bat sono stati registrati 187 nuovi contagi, 193 nel brindisino, infine 17 casi sono attribuiti a residenti fuori regione, 13 in via di definizione. Il totale da inizio pandemia sale ad oltre 645mila positivi. Si aggrava il conto dei decessi, altri 4 nelle ultime 24 ore, stesso numero registrato nel bollettino di ieri.

Sul fronte sanitario, come detto, si è registrato un peggioramento soprattutto nel conto delle terapie intensive, salite a quota 70, mentre sabato erano 66. I ricoveri nei reparti ordinari invece restano stabili a 750. Gli attualmente positivi scendono sotto la soglia delle 106mila unità. I guariti nelle ultime 24 ore sono circa 2mila.