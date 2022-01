Si è celebrata ieri la festa di San Sebastiano, Santo Patrono delle Polizie Locali d’Italia. Una festività che praticamente ovunque non ha visto particolari celebrazioni a causa della pandemia in atto. Ma il 20 gennaio è, da ormai diversi anni, il momento per tracciare un bilancio ed un report sull’attività svolta in ogni comune. Stamane allora abbiamo raccolto le parole del neo Comandante della Polizia Locale di Andria, il Dr. Francesco Capogna, che ha voluto ricordare il ruolo decisivo sui territori degli agenti di prossimità.

Il Dr. Capogna, classe ’79 e già molta esperienza in questo campo, è comandante da pochissimi giorni della Polizia Locale di Andria. Un corpo storico e di grande prestigio che, tuttavia, sconta un’inevitabile sottodimensionamento per una città così grande. Solo 65 gli agenti in servizio al momento considerando che la pianta organica ne dovrebbe contenere almeno il doppio. Agenti che, come ci spiega il Dr. Capogna riescono con abnegazione e professionalità a far fronte a tantissime emergenze anche se devono occuparsi di una miriade di specialistiche portando a termine migliaia di compiti all’anno dalla strada all’ambiente.

L’Amministrazione comunale andriese cercherà nei prossimi mesi di intercettare eventuali possibilità di nuove assunzioni anche se serve il massimo impegno di tutti gli attori in campo per cercare di affrontare in modo puntuale le emergenze anche attraverso le nuove tecnologie.

Il servizio completo su News24.City.