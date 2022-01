Più di 30 appuntamenti, per circa 3 settimane di programmazione: sono i numeri di “Christmas Tales”, il calendario di eventi proposto dall’amministrazione comunale di Andria, in occasione delle festività natalizie. Una lunga maratona di iniziative, cominciata il 16 dicembre e che terminerà il 9 gennaio, realizzate grazie al lavoro degli assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive del Comune, è che hanno visto la preziosa collaborazione di associazioni locali e imprenditori.

E a fare da palcoscenico è stata tutta la città, con spettacoli andati in scena dal centro storico alle periferie. A dare il via al programma, l’accensione dei due alberi di Natale (uno in piazza Piazza Catuma e l’altro in viale Crispi), degli addobbi di luci in Piazza Municipio, e l’inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio, in corso Europa Unita.

L’inizio di una festa che è proseguita tra Natale, Capodanno ed Epifania con la musica e i colori delle esibizioni in strada, gli incontri nei luoghi simbolo della cultura, come la biblioteca comunale e il chiostro di San Francesco. E poi con i concerti dal vivo, le rappresentazioni teatrali, i percorsi turistici, le installazioni e gli spettacoli di letteratura e danza, sino al classico mercatino di dolciumi nel giorno della Befana.

E se il Covid non si è preso una pausa neanche durante le festività, l’emergenza sanitaria non ha scoraggiato la voglia di respirare l’aria del Natale come vuole la tradizione, con responsabilità ma anche con cura. Quella “cura della città” che è stato lo slogan che ha accompagnato tutta la programmazione con un unico grande obiettivo…