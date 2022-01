I negozi scaldano i motori per i saldi invernali. In Puglia, così come nella maggior parte delle regioni, cominceranno mercoledì 5 gennaio, poco prima dell’Epifania. Come previsto dal provvedimento regionale, gli sconti invernali terminano il 28 febbraio. Di conseguenza la durata del periodo è pari a 55 giorni in totale. Nel caso di blocchi a causa della pandemia, gli sconti potrebbero essere prorogati.

Dunque dal 5 gennaio fino all’ultimo giorno di febbraio, si potranno fare affari non solo nei negozi, ma anche nei centri commerciali della Puglia. Attenzione però al rispetto delle regole anti-Covid, più importanti che mai in questo periodo di risalita dei contagi. Per uno shopping all’insegna della sicurezza oltre che del divertimento.

Gli esercizi che vogliono partecipare ai saldi devono comunicarlo almeno cinque giorni prima al Suap, sportello unico per le attività produttive. Bisogna indicare i prodotti oggetto della vendita, la sede dell’esercizio commerciale e le modalità di separazione tra i prodotti a saldo e quelli in vendita a prezzi normali.