In particolare, in pieno giorno e lungo una via trafficata del centro storico di Andria, la donna era stata afferrata per i capelli e trascinata al suolo per qualche metro da parte di uno sconosciuto con un cappuccio scuro calato sul volto.

Nella circostanza, l’uomo, transitando con la propria auto, visto ciò che stava accadendo, arrestava la marcia, intervenendo in soccorso della malcapitata. Il rapinatore, vistosi scoperto, smetteva di malmenare la donna, desistendo dal proposito d’impossessarsi della borsa, e fuggiva dileguandosi in un vicolo. Il soccorritore, viste le condizioni della donna la accompagnava presso il locale Pronto Soccorso ed allertava, una pattuglia della polizia.

Nel corso dell’incontro col soccorritore, il Questore si è congratulato con lo stesso per il forte senso civico dimostrato, rimarcando la necessità e l’estrema utilità per le Forze di Polizia presenti sul territorio di avere una piena e sinergica collaborazione dell’intera cittadinanza nel contrasto alla criminalità diffusa: collaborazione che, nel caso concreto, è risultata decisiva per assicurare tempestivamente alla giustizia il responsabile di un crimine particolarmente vile ed efferato.