Il Festival dei Giovani promosso e voluto dall’Assessorato al Futuro prende forma. Dal 16 al 19 dicembre – spiega l’Assessore al Futuro, Viviana Di Leo – sì terrà un’anteprima di quella che sarà la programmazione più estesa post vacanze natalizie. Si inizia il 16, presso il Museo Diocesano San Riccardo di Andria, con l’inaugurazione della mostra “Passato e futuro delle tecniche artistiche”.

La mostra proposta dal Circolo dei Lettori in collaborazione con la Società Cooperativa Sociale San Francesco si potrà visitare sino al 31 Dicembre secondo i seguenti orari: 9:30 – 12:30 / 16:00 – 20:00.

Il 17 dicembre, alle ore 17, presso Palazzo di Città si terrà, invece, l’Assemblea del Forum Giovani presieduta da Marco Salice, Presidente in prorogatio. Il 18 dicembre, alle ore 20, presso il Chiostro San Francesco ci sarà Il Circolo dei Viaggiatori in collaborazione con l’Associazione Ideazione che presenterà “Raccontiamoci”, letture in vernacolo andriese. Il 19 dicembre, alle ore 20, presso il Chiostro San Francesco si esibiranno i Loveplay, cover band dei Coldplay con gli illustratori Riccardo Quacquarelli e Alessia Zagaria. Iniziativa dell’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco.