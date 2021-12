Grave scontro questo pomeriggio poco prima delle 15 sulla Sp13 che collega Andria e Bisceglie in territorio di Trani. In un teatro in cui purtroppo sono frequenti gli incidenti, ancor di più se c’è della pioggia, tre sono i mezzi coinvolti tra cui due vetture, una Lancia Y ed una Fiat 500 X oltre ad un furgone. Tre le persone rimaste incastrate tra le lamiere e liberate dall’intervento rapido di almeno quattro equipe sanitarie del 118 provenienti da Andria e Bisceglie oltre che dei Vigili del Fuoco. Tutte e tre sono state trasferite in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Bonomo” di Andria. Altri coinvolti sono giunti in Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti.

Al lavoro, per i rilievi, la Polizia Locale di Trani. L’impatto frontale sarebbe comunque avvenuto tra la Fiat 500 X ed il furgone che ha successivamente colpito la Lancia Y in transito. A bordo di una delle vetture anche quattro atleti della prima squadra della Fidelis Andria di rientro a casa. Si tratta di quattro giovanissimi, Gaeta, Pelliccia, De Marino e Dipinto, a bordo della Lancia Y e che hanno avuto necessità di trasporto in Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti anche se le loro condizioni non destano preoccupazione. Ad avere la peggio, invece, sono stati il conducente della Fiat 500 ed i due occupanti del furgone. Per loro condizioni ancora da valutare anche se non sono in pericolo di vita.

Sul posto anche i Carabinieri oltre, in supporto ai colleghi di Trani, agenti della Polizia Locale di Andria. Strada interrotta per un paio d’ore per consentire le operazioni di soccorso e di ripristino della strada.