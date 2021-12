«Si sono chiusi i battenti – scrive il Sindaco, avv. Giovanna Bruno – della prima edizione del Festival della Legalità, istituito da questa Amministrazione per accendere i riflettori sui tanti aspetti del vivere civile, che passano dal rispetto delle regole. Sei giorni di eventi itineranti, con rappresentanti di ogni parte della Società: uomini dello Stato e politici, scuola e chiesa, associazioni e liberi cittadini. Sei giorni per raccogliere storie vere e testimonianze dirette di chi, in diverse forme, si è imbattuto nella illegalità criminale. Un Festival in cui “le idee che restano” sono quelle che continueranno a camminare sulle gambe di uomini liberi e innamorati delle loro comunità. E saranno trasformate in un concorso per studenti, affinché resti traccia della ricaduta di questa manifestazione e sia base di lavoro per la seconda edizione.

Il Festival, ardito e complesso nell’organizzazione, è stato realizzato a costo zero: circostanza non di poco conto perché in tanti hanno dato disponibilità volontaria per realizzarlo, attribuendone grande valenza.

Un ringraziamento speciale e particolare sento di rivolgerlo a: Check Sound Service, di Riccardo Di Gioia, per il valente supporto tecnico; CSA per la stampa e divulgazione dell’iniziativa; Azienda Vivaistica F.lli. Tesse per gli allestimenti floreali; Copisteria Buongiorno per il materiale-ricordo; Centro Zenith, Coop. Migrantes Liberi, Coop. Sant’Agostino, Associazione Libera per essere testimoni quotidiani di attività sociali su beni confiscati alla criminalità. Un ringraziamento alle testate giornalistiche per il supporto comunicativo giornaliero.

A don Francesco Santomauro, don Sabino Troia per l’ospitalità presso gli auditorium delle Parrocchie Santa Maria Addolorata alle Croci e Cuore Immacolato di Maria, nonché alla Dirigente dell’Istituto comprensivo “Don Bosco-Manzoni”, per la calorosa accoglienza presso l’auditorium “Paola Chicco”.

Alla regione Puglia che ha concesso il patrocinio morale. Al Presidente del Consiglio, dott. Giovanni Vurchio. Agli Assessori e Consiglieri comunali tutti per la condivisione. Agli illustri ospiti generosamente intervenuti. A chi, in spirito di comunità e collaborazione gratuita, ha contribuito con un servizio, un sorriso, una pacca sulle spalle.

Tutti insieme – conclude il Sindaco – abbiamo gettato i primi semi di un lavoro che sarà costante per impadronirci del bello di vivere la nostra Città nella cultura della legalità».