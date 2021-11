La Puglia accelera sulle somministrazioni delle terze dosi. A partire da oggi al via le inoculazioni anche per tutti i cittadini pugliesi over 40 a patto che siano trascorsi almeno sei mesi dal richiamo del vaccino anticovid o dall’unica dose. Come noto sarà possibile prenotarsi tramite le consuete modalità: il portale della Regione “La Puglia ti vaccina”, tramite le farmacie abilitate o chiamando il numero verde 800 713931. Ma vista la necessità di cambiare passo in questa delicata fase dell’emergenza sanitaria, sarà possibile presentarsi nei 70 hub della regione anche senza aver effettuato la prenotazione. Oltre a questi centri per la vaccinazione, la Puglia punta ad aprirne altri 50, così come confermato dal Presidente Michele Emiliano la scorsa settimana, per consentire una più vasta copertura.

Sempre a partire di oggi partono le terze somministrazioni anticovid per gli operatori scolastici che hanno ricevuto priorità dalla Regione insieme a Forze dell’Ordine, volontari e protezione civile. Al lavoro uffici scolastici e dipartimenti di prevenzione per il cronoprogramma dei richiami. Dose “booster” riservata comunque alla fascia d’età over 40 che ha ricevuto il secondo vaccino almeno 6 mesi fa, così come stabilito dal Commissario straordinario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo.