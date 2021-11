Scelta Andria, per la provincia BAT, per la piantumazione di un leccio per la Giornata Nazionale degli Alberi – “Un albero per il futuro”, manifestazione organizzata dal Gruppo Carabinieri Forestali della regione “Puglia” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, per domenica 21 novembre, alle ore 11.00.

Nel Parco urbano “Parco Europa-Giovanni Paolo II” – alla presenza del sindaco della Città, Giovanna Bruno, del Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Bari, Col. Giovanni Misceo, del Vice Prefetto della Bat, Rachele Grandolfo e del Dirigente Ufficio III dell’USR per la Puglia, Giuseppina Lotito e delle altre autorità civili e militari – verrà infatti piantato un leccio in un’aiuola confinante con il plesso scolastico Falcone-Borsellino.

Alla cerimonia interverrà una delegazione di scolari e genitori della scuola Falcone guidata dal Dirigente, Prof. Carlo Zingarelli. L’iniziativa fa parte di una diffusa campagna di messa a dimora di piante forestali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani e peri-urbani, fornite dai Reparti Carabinieri della Biodiversità per il miglioramento della qualità della vita nelle città.

L’iniziativa di domenica seguirà quella di domani 20 novembre di messa a dimora dell’Albero di Falcone – duplicazione del Ficus magnolia, classificato albero monumentale di interesse nazionale, che cresce nei pressi della casa del giudice assassinato dalla mafia nel 1992 – che avrà luogo a Bari, nel Parco cittadino di Largo 2 giugno, e che toccherà agli altri capoluoghi di provincia e ad alcune città dei Parchi Nazionali del Gargano e dell’Alta Murgia.