Cresce l’attesa per il derby tra Fidelis e Bari, in calendario domenica alle 17.30 per la 15^ giornata del girone C di Serie C. Siamo stati ai botteghini del Degli Ulivi per ascoltare le ansie e le attese dei tifosi in vista della partita. Al momento sono oltre 4500 i biglietti già staccati. Terminati i tagliandi del settore ospiti con circa 2mila baresi al seguito della squadra.