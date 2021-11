Il Bilancio della Asl Bt ha ottenuto la certificazione: la correttezza delle scritture contabili e la conformità del documento alle norme di redazione dei Bilanci e con i principi contabili è stata definita dal Collegio Sindacale della Asl Bt e dalla ditta di revisione contabile esterna Deloitte & Touche.

In attuazione di quanto previsto dal Patto per la Salute 2010-2012 e dall’art. 3 del D.I.M. 17 settembre 2012, il Ministro della Salute – di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze – ha definito con il decreto del 1° marzo 2013 i requisiti comuni a tutte le regioni per l’attuazione dei cosiddetti Percorsi Attuativi della Certificabilità (“PAC”), con lo scopo di avviare un percorso atto a garantire la qualità delle procedure amministrativo-contabili sottostanti alla contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la correttezza dei dati contabili delle Aziende Sanitarie Regionali.

In tale contesto, le singole Regioni si sono adoperate per dare attuazione al Decreto e sviluppare un piano d’intervento mirato, basato su una attenta valutazione volta a identificare le aree di intervento e i progetti da avviare, definendone obiettivi e tempistiche coerenti con la normativa attualmente in vigore, con lo scopo ultimo di giungere alla certificazione dei bilanci delle Aziende stesse. Il Bilancio della Asl Bt ha un valore di produzione di 700 milioni di euro: i dipendenti attualmente in servizio sono circa 4 mila.

«La certificazione del bilancio aziendale, promosso nell’ambito della più ampia riforma di armonizzazione contabile del D.lgs 118/2011, ha riportato alla luce il tema dell’importanza del dato di bilancio per la gestione delle aziende pubbliche – dice Alessandro Delle Donne, Commissario straordinario Asl Bt – sono stati avviati dei percorsi aziendali, codificati in attività e obiettivi, propedeutici alla certificazione del dato contabile. La qualità del dato di bilancio è strettamente connessa alla rigorosa applicazione di corrette procedure amministrativo-contabili trasversali a tutte le funzioni amministrative, sanitarie, professionali e tecniche. La correttezza dei processi è alla base dell’equilibrio economico finanziario, ma anche dell’efficientamento dell’erogazione dei servizi sanitari aziendali».

Soddisfatto per il risultato conseguito, il Direttore dell’Area Gestione Risorse Finanziarie Maurizio De Nuccio, che evidenzia come la certificazione del bilancio è il riconoscimento di un lavoro che coinvolge trasversalmente tutti i processi aziendali: organizzativi, amministrativi e contabili. Un doveroso ringraziamento è rivolto ai colleghi di tutte le aree amministrative nonché un particolare apprezzamento è rivolto a tutto il personale dell’Area Gestione Risorse Finanziarie ed in particolare alla dott.ssa Sonia Pirelli, Dirigente amministrativo dell’AGREF, per l’enorme impegno profuso nonché alla società Engineering S.p.A., grazie alla quale si è potuto efficientare tutto il processo amministrativo della Asl.