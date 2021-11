Si aggiornano i numeri della pandemia di Covid in Puglia. A fornirli è il consueto bollettino epidemiologico della Regione che oggi, giovedì 18 novembre, segnala 233 nuovi casi accertati, a fronte di quasi 21.400 tamponi analizzati. Un ulteriore dato è quello emerso dall’ultimo monitoraggio effettuato dalla Fondazione Gimbe, che rileva un rallentamento dei contagi settimanali: dopo giorni di incremento sostenuto, dal 10 al 16 novembre si è registrato infatti soltanto un +0,7% rispetto a sette giorni prima. I casi attualmente positivi per 100mila abitanti restano pressoché stabili: 93 contro i 91 della settimana scorsa. Quanto ai nuovi contagi odierni, 64 si riferiscono alla provincia di Lecce, 49 a quella di Bari, 42 Taranto, 41 Brindisi, 34 Foggia e 1 nella Bat, ai quali si aggiungono i casi di 3 residenti fuori regione.

La somma dei contagi pugliesi, dall’inizio della pandemia, sale così a quota 276.721. Più grave dei giorni scorsi il bilancio dei morti, con altri 6 decessi nelle ultime 24 ore e che portano il totale delle vittime del Coronavirus a 6.873. A salire è anche il dato relativo alle persone attualmente positive, che raggiungono la cifra di 3.806. Buone notizie invece sul fronte sanitario: tra ieri ed oggi si registra un netto calo dei ricoveri. I pazienti Covid in ospedale sono al momento 167, di cui 152 in area non critica e 15 in terapia intensiva. Ampiamente sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica, 6,1%, e in terapia intensiva, 4,4%, occupati da persone positive al virus. Numeri confortanti, infine, anche quelli relativi ai negativizzati, che toccano la quota complessiva di 266.042, con oltre 200 pugliesi guariti solo nelle ultime 24 ore.