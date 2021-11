«La Cop 26 si chiude con un accordo, non cogente per i firmatari, che ha il valore di una

mera raccomandazione con termini temporali dilatati (2030/2040). Nonostante nelle ultime ore l’Agenzia Onu per i Rifugiati (Unhcr) avesse implorato i leader mondiali di passare dalle parole ai fatti, visto che la correlazione tra emergenze climatiche e migrazioni forzate dai territori soggetti ai danni ambientali sia ormai indiscutibile». Lo scrive in una nota Michele Di Lorenzo, Presidente del Forum Ambientalista Puglia.

«Tuttavia nemmeno questa richiesta è servita a salvarci dal solito “bla bla bla”. La Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è restata inerte rispetto al

concreto e ormai imminente pericolo di distruzione di un intero ecosistema. D’altronde che potessero essere questi leader, sostenuti (in tutti i sensi) dagli interessi delle multinazionali, a realizzare un vero cambiamento era una pia illusione a cui credevano in pochi.

È arcinoto, sin dal 2010, che le compagnie petrolifere fossero consapevoli che la

combustione fossile avrebbe incrementato il riscaldamento terrestre, eppure la produzione

di petrolio è continuamente aumentata senza che nessuno muovesse un dito. Anzi l’unica azione adottata è stata quella di finanziare campagne di disinformazione per screditare gli studi di climatologia, a cui si sono abbeverati giornali di destra e allocchi politici di ogni colore.

L’idea politica che sottende questa strategia è semplice: il benessere collettivo e la tutela

dell’ambiente deve restare subordinato ai dettami del profitto. L’interesse privatistico deve rimanere garantito e inaccessibile alle esigenze pubbliche. La domanda che dobbiamo porci, a questo punto, è una sola: possiamo affidare alle multinazionali e agli interessi che rappresentano la gestione di una problematica così gravosa?

È credibile che a trovare la soluzione di un problema sia proprio chi lo ha scientemente

prodotto, incurante degli allarmi che nei decenni passati si sollevavano da più parti?

Domanda a cui è necessario dare una risposta in tempi brevissimi. Proprio mentre giungeranno nel nostro Paese i finanziamenti del PNRR che rappresentano l’ultima occasione di procedere a quella che i burocrati chiamano la transizione ecologica e che invece dovrebbe divenire una vera “conversione ecologica”.

Mai, come in questo caso, le differenze non sono solo lessicali ma strutturali e strategiche.

Nel dibattito nazionale e locale questi argomenti restano marginali. Ciò fa intuire quanta consapevolezza abbia la classe politica dinanzi ad una sfida ambientale che richiede una azione tempestiva e coraggiosa. Dinanzi a tale sfacelo, ognuno di noi dovrebbe sentirsi responsabile».