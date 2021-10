Ci sarà un pezzo di Andria, domenica 24 ottobre, all’iniziativa ADRIATIC HEROES DAY. Lo fanno sapere i volontari dell’associazione 3Place che saranno impegnati in una azione di cleanup presso il Molo di Trani (quello vicino alla Cattedrale) a partire dalle ore 9. Sempre nelle stesse ore Legambiente Trani sarà impegnata in una azione di piantumazione in zona Boccadoro.

L’evento A.H.D., organizzato da 2hands organisation, mira ad unire quante più realtà associative e non, da Nord a Sud, per portare dar vita alla più grande pulizia di rifiuti sul mare Adriatico mai fatta prima, mettendo in evidenza le condizioni in cui versa il nostro mare. L’obiettivo è di raccogliere 30.000 kg di rifiuti nell’anno 2021.

La partecipazione è aperta a tutti: i guanti, sacchi e casacche sono forniti da 3Place.

«Ancora una volta – si legge in una nota – la nostra associazione si mostra non legata a confini o limiti territoriali, perché sempre convinti che la causa ambientale non ha colori, non ha limiti, non ha confini territoriali».