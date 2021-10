«Non per ottenere il green pass e neanche per solidarietà. Bisogna vaccinarsi per proteggere se stessi. Perché essere infettati dal Coronavirus, senza vaccino, equivale a giocare alla roulette russa». È un appello al buonsenso collettivo quello lanciato attraverso i social. dall’assessore alla Salute della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco. Attraverso un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook, l’epidemiologo è tornato a parlare dell’importanza della campagna vaccinale, rivolgendosi particolarmente a quanti nutrono ancora dubbi sull’efficacia del farmaco anti Coronavirus o che sono alla ricerca di un buon motivo per vaccinarsi. «Il Covid è un virus ormai divenuto endemico – scrive l’assessore regionale – ciò vuol dire che sarà compagno di viaggio dell’umanità nei secoli dei secoli. Passerà la pandemia ma il virus resterà e, come ogni virus respiratorio ad alto livello di contagiosità, prima o poi ciascuno di noi ne entrerà in contatto». Per questo Lopalco ribadisce quanto sia fondamentale proteggersi dalle conseguenze più pericolose del contagio, attraverso il vaccino. «Il Covid può trasformarsi in una forma di polmonite grave con una probabilità molto alta e in futuro – conclude l’assessore – ogni anno che passerà, senza essere infettati e finché non ci si vaccinerà, equivarrà esattamente ad un tiro di grilletto alla roulette russa». Intanto la macchina vaccinale pugliese procede a ritmo spedito. È ormai sempre più vicino il traguardo delle 6 milioni di somministrazioni, con la Puglia che conta quasi l’86% di dosi inoculate, rispetto al totale di quelle ricevute dal Commissario nazionale per l’emergenza. Numeri importanti anche nella provincia di Barletta-Andria-Trani dove, secondo i dati forniti dal report quotidiano della Regione, sale all’87% la percentuale dei cittadini che dall’inizio della campagna ha già ricevuto la prima dose. Quelli che invece hanno completato il ciclo vaccinale, ricevendo entrambe le dosi, ammontano al 75%.