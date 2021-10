Un incontro che il Presidente del Forum Ambiente “Ricorda Rispetta” di Andria ha giudicato proficuo e costruttivo quello tenutosi giovedì 7 ottobre scorso presso il Comando della Polizia Locale di Andria.

A rappresentare il Forum i signori Leonetti Berardino, Raimondi Donato, Montaruli Savino e Fortunato Riccardo, oltre al Presidente Giovanni Massaro che ha dichiarato: «Così come avevamo preannunciato all’Assessore alla Sicurezza Pasquale Colasuonno, abbiamo intrapreso un percorso di condivisione e di collaborazione non solo sulle tematiche strettamente legate all’Ambiente, con il Tavolo Tecnico Permanente presieduto direttamente dalla Sindaca di Andria Giovanna Bruno, ma anche sulle tematiche in materia di sicurezza e di salute pubblica, che sono alla base delle finalità del sodalizio rappresentato. Una collaborazione che presto sfocerà in azioni concrete di attivismo sul territorio, in un contesto di supporto all’attività istituzionale delle Forze dell’Ordine cui, ovviamente, non vogliamo assolutamente sostituirci. Il Colonnello dott. Riccardo Zingaro ha manifestato tutta la sua disponibilità ad avviare tale condivisione che si concretizzerà, a breve, con il trasferimento in Largo Ceruti della fermata dei bus di linea per il trasporto dei passeggeri, in particolare gli studenti che continuano a sopportare condizioni di estremo disagio a causa delle fermate attualmente previste presso il capolinea in piazza Bersaglieri d’Italia. A breve, dopo aver ottenuto alcune informazioni già richieste al Comandante Zingaro, i volontari del Forum saranno impegnati in una campagna di sensibilizzazione nei confronti della Ferrotramviaria e delle altre Società di gestione del servizio trasporto su gomma affinché venga stilato un codice comportamentale per evitare che i mezzi diventino fonte di inquinamento ambientale a causa della persistente attività dei motori che, ricordiamolo, per legge devono essere tenuti spenti durante le soste. Con la sottoscrizione del Protocollo che stiamo predisponendo come Forum intendiamo attuare anche una serie di iniziative specifiche e tematiche per raggiungere gli obiettivi prefissati – ha concluso il Presidente Massaro».