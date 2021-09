Sono 5.806.887 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono l’ 89.5% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.487.536).

ASL BT. Nella Asl Bat fino a oggi l’86 per cento della popolazione ha ricevuto la prima dose di vaccino mentre il 73 per cento ha completato il ciclo vaccinale. In particolare il 77 per cento dei giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni ha ricevuto la prima dose e il 63 per cento ha completato il ciclo vaccinale.