“Cantine Aperte in Vendemmia” è la festa che annuncia l’autunno, domenica 19 settembre, unica data in Puglia, durante la quale i soci del Movimento Turismo Vino Puglia accolgono gli enoturisti nelle loro cantine per far conoscere e degustare il vino, simbolo di amicizia e convivialità.

Le cantine che in questa edizione 2021, la ventiduesima, aprono in sicurezza all’esperienza della vendemmia sono: Rivera e Conte Spagnoletti Zeuli ad Andria, Pliniana e Produttori Vini Manduria a Manduria, Leone de Castris a Salice Salentino. Alcune di queste cantine hanno organizzato mostre d’arte, spettacoli di musica e danza popolare. Una giornata di festa e cultura del territorio da trascorrere in compagnia della famiglia e degli amici.

«L’annata 2021 è ricca e di qualità perché la cura e la passione che mettiamo nel nostro lavoro non ci ha abbandonato durante l’emergenza sanitaria. Anzi. Ci ha spinti a non demordere convinti che il sacrificio e l’impegno alla lunga danno risultati – commenta Massimiliano Apollonio, presidente MTV Puglia, il quale aggiunge che – si può tracciare il proprio itinerario di visita alla cantina collegandosi al sito www.mtvpuglia.it, cliccare sulla mappa in homepage e aprirla con l’app di Google Maps. Selezionando la cantina si possono conoscere orari di apertura e programma delle attività, oltre a ricevere le indicazioni esatte su come raggiungerla».

Tutte le informazioni, gli aggiornamenti sull’evento e le altre iniziative del MTV Puglia sono disponibili su www.mtvpuglia.it, facebook e instagram.