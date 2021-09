È stato il dialetto andriese il grande protagonista della tredicesima giornata del Festival Internazionale “Castel dei Mondi”. Sul palco allestito a Palazzo Ducale, ieri sera è andato in scena lo spettacolo “Chessa Divina è Nouta Commedia”, della compagnia teatrale Hurricane.

Un musical in vernacolo, scritto e diretto dall’attore Vincenzo Tondolo, che è una divertente parodia della “Divina Commedia” di Dante Alighieri, personaggio che viene rappresentato in maniera molto diversa da come viene descritto solitamente nei libri di letteratura.

È lui il protagonista di un viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso; tra gironi, dannati e anime più o meno beate. Ma l’opera originale è stata riadattata in chiave decisamente più ironica e colorata da balli, canzoni ed espressioni tipicamente dialettali.

Andato in scena per la prima volta nel 2016 e replicato in diverse altre occasioni, lo spettacolo ha fatto il suo debutto sul palcoscenico del Festival, dove ha portato il folklore e un po’ della tradizione dialettale andriese.