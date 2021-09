Dini e Vandelli in porta, De Marino, Sabatino e Nunzella in difesa, Gaeta, Bordin, Bonavolontà, Casoli e Di Noia in mezzo al campo, Spano, Alberti, Bubas, Favetta e Tulli in attacco. Oltre a una raffica di conferme. Sono 15 i volti nuovi nella Fidelis Andria che si prepara ad affrontare il girone C di serie C, al ritorno tra i pro dopo tre anni dall’ultima volta. L’ultimo innesto è stato rappresentato da Giacomo Tulli, ex attaccante della Feralpisaló con trascorsi anche in B a Trapani e Vicenza

Tulli, assicura il ds biancoazzurro, é la ciliegina su una torta, quella dell’organico, che non sarà arricchita ulteriormente dal mercato degli svincolati.

Massima cautela invece sulla questione Matteo Di Piazza.

Quella della Fidelis è stata una corsa contro il tempo, che Degli Esposti riassume così.

Dopo l’1-1 contro la Juve Stabia, sabato sera la Fidelis sarà ospite del Catania. Per un percorso tutto da vivere.