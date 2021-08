La Fidelis Andria comunica di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento del portiere 25enne Andrea Dini proveniente dal Parma. L’estremo difensore nella scorsa stagione ha disputato una seconda parte di campionato a Padova, in serie C, dove ha raggiunto la finale play-off persa solo ai rigori contro l’Alessandria. Ma il curriculum di Andrea Dini è già molto ricco e vanta esperienze importanti nei campionati professionistici in particolare con la maglia del Trapani con cui ha collezionato anche alcune presenze in Serie B. San Marino, Padova, Rimini ed Avellino altre squadre di cui Dini ha difeso la porta sia in serie D che in Serie C. “Da oggi inizia una nuova avventura – spiega Dini – sono pronto e carico, non vedo l’ora di iniziare questa nuova sfida! Felice di aver trovato un gruppo pieno di grinta e ambizione, con questo entusiasmo sarà bellissimo vedere i nostri tifosi gioire con noi!”.