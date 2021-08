Un tuffo nel passato per raccontare una sfida, un derby, una gara non come le altre tra Bari e Fidelis Andria al “San Nicola”. Un amarcord tra due tifoserie e città strettamente legate da sempre anche nel mondo dello sport. Questa sera sarà la volta della Coppa Italia di Serie C, poi sarà campionato per un match che torna dopo 28 anni di assenza. Ultimo precedente al “San Nicola”, infatti, fu in serie B nella stagione 1993-94, esattamente il 28 novembre 1993. Al vantaggio di Tangorra rispose un gol di Masolini che fissò il punteggio sull’1 a 1 finale.

Ma c’è una bella curiosità scovata dai redattori di Museo Storico Fidelis Andria: esiste, infatti, anche un precedente in una Coppa Semiprofessionisti della stagione 1976-1977. Il 25 agosto del ’76 la gara d’andata sul neutro di Bisceglie con Andria e Bari a pareggiare grazie alle reti su rigore di Somma e Scarrone. Al ritorno, il 5 settembre, poi, show del Bari che vinse per 5 a 1.