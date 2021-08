Dopo l’allenamento di rifinitura di questa mattina allo Stadio “Degli Ulivi” ecco l’elenco dei convocati dal tecnico della Fidelis Gigi Panarelli in vista della gara di questa sera alle 21 al “San Nicola” contro il Bari per il turno preliminare di Coppa Italia di Serie C. 20 i convocati e tra questi ci sono anche Paparesta e Gazzillo due portieri classe 2003 aggregati dalla Primavera 3 assieme a Di Schiena in avanti sempre classe 2003. Presenti anche tutti i gli ultimi arrivati.

Portieri: Vandelli, Paparesta, Gazzillo

Difensori: Benvenga, Venturini, Fontana, Lacassia, Sabatino, Nunzella

Centrocampisti: Bolognese, Gaeta, Bonavolontà, Carullo, Pelliccia

Attaccanti: Bubas, Di Piazza, Spano, Favetta, Di Schiena