A passi lenti verso la nuova stagione. La Fidelis Andria prosegue la sua corsa contro il tempo, dettata dal ripescaggio tardivo in Serie C e da una squadra con tanti volti nuovi da accogliere. La prossima casella colmata sarà quella del portiere: vicina la firma di Filippo Vandelli, estremo difensore classe 2000 ex Muravera. Con gli arrivi di Favetta, Bubas, Di Piazza e Spano l’attacco è il reparto che incuriosisce maggiormente. E stuzzica anche Panarelli. Fontana, Benvenga, Lacassia, Venturini, Dipinto, Bolognese, Pelliccia, Carullo: otto nomi, otto conferme a comporre lo zoccolo duro ereditato dalla scorsa stagione. Chi arriva nel gruppo lo fa in punta di piedi, chi già c’era è chiamato a permettere ai nuovi arrivati di integrarsi quanto prima. Vendere cara la pelle sarà il motto della Fidelis 2021/22, nella stagione dell’esordio tra i pro per tanti, Panarelli incluso. Si parte sabato alle 21 al San Nicola da Bari, per un derby valido per il turno eliminatorio di Coppa Italia che l’Andria affronterà dopo una preseason anomala, breve e senza amichevoli giocate.

