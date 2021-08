«In queste ore leggiamo della possibilità di trasferimento dell’IPSIA da Andria a Trani, una scelta della Provincia che crediamo vada contrastata a tutti i livelli. Chiediamo, infatti, in primo luogo al Sindaco di intervenire a tutela degli interessi della nostra comunità ma della stessa Provincia visto che l’IPSIA è diventato un polo scolastico di eccellenza nella nostra città e per l’intero territorio». E’ quanto scrivono in una nota i consiglieri comunali di centrodestra Gianluca Grumo (Lega), Antonio Scamarcio (Scamarcio Sindaco), Nicola Civita (Scamarcio Sindaco), Andrea Barchetta (Fratelli d’Italia) e Donatella Fracchiolla (Forza Italia).

«A questo si aggiunge il problema del dimensionamento scolastico, messo in evidenza anche da altre autorevoli fonti e dallo stesso personale scolastico. Si registrano, infatti, comprensivi che saranno sovradimensionati e una forte disparità per numero di iscritti e per bacino di utenza proprio tra i nuovi comprensivi con una spaventosa riduzione di personale. Dall’Amministrazione comunale vorremmo una parola di chiarezza, senza dimenticare che il presidente Lodispoto è politicamente attiguo al sindaco Bruno».