È stato un anno e mezzo durissimo ma il covid non ha fermato gli atleti della Dance Talent Andria. Nonostante le difficoltà del periodo che hanno costretto l’associazione federale andriese di danza sportiva ad adottare forti restrizioni e speciali attenzioni per poter proseguire i duri allenamenti dei ballerini di danza sportiva durante tutto il periodo pandemico finalmente si avvicina la partenza per Rimini per il prestigioso e unico campionato Italiano di danza sportiva della Fids (federazione Italiana danza sportiva) il più grande festival di danza di tutta Europa che tutti ci invidiano per alto livello di difficoltà e di grande partecipazione.

Sono ben 13 gli atleti Andriesi tra coppie e assoli compresi i maestri già campioni italiani in carica, e che puntano alla riconferma del titolo , che parteciperanno a questi campionati italiani di categoria nelle varie categorie e classi nella disciplina delle Danze latine americane.

La dirigenza della scuola di ballo fa un imbocca al lupo a tutti gli atleti e si congratula con i genitori che credono e supportano i propri figli all’agonismo di livello….il nostro obiettivo è creare campioni di spessore per dare lustro alla città di Andria. Ecco la lista dei partecipanti: Francesco Pistillo e Federica Lorizzo , Riccardo Matera e Alessia Losappio, Michele Fortunato e Alessandra Leonetti, Francesca Lops e Anna Galentino, Valentina Moretti e Elena Lorizzo, Carlo de Girolamo e i maestri Riccardo Miracapillo e Bruno Annamaria.