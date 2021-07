Presentati ieri pomeriggio il nuovo Direttore Sportivo Alessandro Degli Esposti ed il riconfermato tecnico Gigi Panarelli per il primo atto della nuova stagione della Fidelis Andria 2021-2022. «In questo club con grande entusiasmo», hanno ribadito entrambi alla presenza della società rappresentata dal Presidente Aldo Roselli e dal Vice Presidente Giuseppe Catapano, nella splendida location di Montegusto ai piedi del Castel del Monte.

Una presentazione arrivata nel primo giorno utile possibile per la nuova stagione e cioè il 1 luglio ed in cui tanti sono stati gli spunti ed i temi trattati. In particolare il DS Degli Esposti con grande esperienza alle spalle in piazze anche importanti ha spiegato che la parola d’ordine sarà continuità: «I matrimoni si fanno in due naturalmente – ha spiegato Degli Esposti – ma noi abbiamo le idee chiare e già la settimana prossima proveremo a chiudere eventuali riconferme prima di metter in campo la strategia di mercato per alcuni ruoli su cui intervenire». Per il tecnico Panarelli una riconferma ed una scelta che lui stesso ha definito “ragionata”: «Ho avuto altre offerte – ha spiegato Panarelli – non lo nego. Ma ho rifiutato accettando l’offerta di rinnovo con la Fidelis perchè credo molto nel progetto che abbiamo avviato lo scorso anno. Certo non è facile confermarsi ma noi ci proveremo spalle a terra e con la massima umiltà».

Foto Gianluca Albore