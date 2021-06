A luglio la Puglia riceverà circa 730 mila dosi del vaccino anti-Covid Pfizer, circa 400mila in meno rispetto a quelle arrivate a cavallo tra fine maggio e il mese di giugno. E’ quanto emerge da una comunicazione fatta ieri dalla Protezione civile regionale alle sei Asl. Questo, inevitabilmente, comporterà un rallentamento nella campagna vaccinale, considerando che il siero più utilizzato, dopo le limitazioni imposte da Aifa, è proprio Pfizer. In Puglia, mediamente, ogni giorno vengono somministrate 35mila dosi Pfizer, solo 3-4mila Astrazeneca, 2 mila Moderna e poche centinaia di J&J.

Un rallentamento che per il momento non pregiudica la situazione sanitaria nella nostra regione. I nuovi casi positivi diminuiscono con il passare dei giorni e la pressione ospedaliera è davvero minima. Gli attualmente positivi sono 4.501, mentre 167 sono i pazienti ricoverati negli ospedali pugliesi 17 dei quali si trovano in terapia intensiva. Bassissima l’incidenza dei nuovi casi su 100 mila abitanti in 7 giorni, ma il Dipartimento di Prevenzione della Regione invita i cittadini alla cautela e al rispetto delle norme anti-Covid soprattutto in considerazione dell’aumento dei casi della variante Delta.