«Vuoi il periodo estivo, vuoi il caldo, vuoi tanti altri fattori – scrivono dall’associazione 3Place – ci siamo ritrovi in sei persone a fare questa azione, in compagnia di Don Michelangelo Tondolo , sempre attivo in iniziative di grande valore sociale. Uno degli obiettivi è appunto sensibilizzare alla cura e alla salvaguardia della Terra, di ogni singolo angolo del Pianeta. Ed ogni angolo del Pianeta è anche il marciapiedi del nostro quartiere, è anche la strada di un quartiere che non ci appartiene, è anche l’aiuola colta o incolta della nostra città. Ecco questi pezzettini di Pianeta non hanno lo scopo di essere il bidone della nostra pigrizia o non voglia di conservare quel fazzoletto di carta, quel mozzicone di sigaretta, quella bottiglietta, per poi smaltirlo correttamente negli appositi contenitori o in città o nelle nostre case. Il resoconto della giornata parla di 6 sacchi di indifferenziato: pensate 6 sacchi di rifiuti che dovevano trovarsi negli appositi contenitori ed invece si trovavano per terra. 6 sacchi di rifiuti che se smaltiti prima, nel 90% dei casi potevano essere differenziati, e quindi essere riciclati, non finendo in discarica. E che, invece, abbandonati per strada per diversi giorni, settimane, sporcandosi, accorpandosi con altre tipologie di rifiuti, finiscono per essere indifferenziabili. Sabato 26 Giugno saremo presenti presso la Chiesa dell’Altomare per continuare la nostra attività di sensibilizzazione su campo. Ringraziamo di vero cuore Don Michelangelo, Nicola, Gianluca, la suora, e i nostri Viviana e Sebastiano, quando i numeri non contano, ma contano i messaggi».