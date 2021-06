Mentre punta il traguardo delle 3 milioni di somministrazioni, la campagna vaccinale pugliese apre le porte anche ai ragazzi con meno di 16 anni. Il via è scattato ieri pomeriggio, quando sono state attivate ufficialmente le prenotazioni riservate ai nati tra il 2006 e il 2009, l’ultimo slot dedicato ai giovanissimi.

Le adesioni, nel giorno di apertura, hanno fatto registrare numeri da record, con oltre 4mila under 16 che hanno fissato il loro appuntamento per il vaccino attraverso i tre canali messi a disposizione dalla regione: il sito internet “lapugliativaccina”, il numero verde e le farmacie aderenti alla rete Farmacup. A partire dal 23 agosto, in previsione dell’inizio del nuovo anno scolastico, i ragazzi in età scolare che non si sono vaccinati prima di tale data, saranno comunque convocati dagli istituti, in collaborazione con le Asl.