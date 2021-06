Uno spazio nato per fare politica si trasforma in contenitore culturale. È quello di “Materia Prima”, l’ex cinema all’aperto nel centro di Andria, in corso Cavour, comitato elettorale e cuore pulsante del centrosinistra alle scorse elezioni amministrative. Un luogo di cittadinanza attiva, che inaugura una nuova stagione, in vista dei mesi estivi, proponendosi come laboratorio di idee e di confronto aperto a tutta la città.

Un ritorno in grande stile, quello di “Materia Prima”, che ha aperto le sue porte con un primo appuntamento dedicato ad uno dei più importanti esponenti della storia politica di questo Paese, Enrico Berlinguer, proprio nel giorno del 37esimo anniversario della sua scomparsa, avvenuta l’11 giugno del 1984.

Partendo dalla presentazione del suo ultimo libro “Il Comunismo Italiano”, il professor Giuseppe Vacca ha ricordato la figura dello storico leader del Partito Comunista, il suo percorso politico e la più grande eredità che ha lasciato dopo la sua morte.