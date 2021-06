Conferma che l’apertura della Questura Bat sarà nella prima decade di luglio, ma le nostre fonti ci suggeriscono che sarà il giorno 8. Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, l’On. Ivan Scalfarotto annuncia così l’imminente inaugurazione della tanto attesa Questura di Barletta-Andria-Trani. La nuova struttura, situata ad Andria in via dell’Indipendenza, sarebbe dovuta entrare in funzione già in questo mese, salvo poi subire un nuovo slittamento. Anche per questo il sottosegretario pugliese, intervenuto oggi all’interno della Prefettura di Barletta-Andria-Trani per assistere alla firma dei Patti della Sicurezza Urbana coi comuni di Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia, ha voluto giocare con la scaramanzia, ma l’8 luglio potrebbe essere il giorno chiave per inaugurare la nuova Questura della Bat.

Alla base dell’ulteriore ritardo, l’assenza delle pratiche di accatastamento ed il certificato di agibilità della struttura. Solo dopo l’acquisizione di questi documenti il Questore potrà formalmente avviare l’attivazione degli uffici in via dell’Indipendenza. Ma il countdown potrebbe essere davvero iniziato e la sesta provincia pugliese si prepara dunque ad avere un presidio di sicurezza territoriale atteso praticamente da 17 anni, e cioè da quanto è stata formalmente costituita la Provincia Barletta-Andria-Trani.

«Sarà una data importante per questo territorio – ha aggiunto il Presidente della sesta Provincia Bernardo Lodispoto, che poi aggiunge – abbiamo chiesto di aumentare il numero del personale delle Forze dell’Ordine per garantire maggior sicurezza».