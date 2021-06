La commissione Sanità del Consiglio regionale pugliese dice “sì” alla consultazione dei cittadini sull’uso sostenibile dei pesticidi, ma “no” all’agricoltura biodinamica perché, rileva, è “priva di presupposti scientifici”.

La III commissione ha espresso parere favorevole a una direttiva europea sull’uso di pesticidi ma il testo è stato integrato da una raccomandazione, proposta dal presidente della commissione Bilancio Fabiano Amati, che chiedeva di escludere l’agricoltura biodinamica dalle tecniche.

«Grande prova di aderenza alla prova scientifica – commenta Amati – è stata data oggi in commissione sanità, che ha bocciato l’agricoltura biodinamica come metodo esoterico e magico. Sono molto soddisfatto perché tutti i gruppi politici hanno votato la raccomandazione da me proposta. Nel testo di un parere – spiega – per le azioni comunitarie ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, era raccomandata l’esigenza d’incentivare l’adozione di tecnologie già pronte per essere utilizzate dalle aziende agrarie, con particolare riferimento all’agricoltura biologica e all’agricoltura di precisione. In questo contesto ho proposto di precisare che tra queste tecnologie non si possa annoverare l’agricoltura biodinamica, perché fondata su pratiche esoteriche, magiche e comunque sfornite di prova scientifica».