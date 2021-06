Ha fatto tappa oggi in mattinata, a piazza Municipio, il van brandizzato della seconda edizione della “Sagra della Ciliegia Express”. Come si vede nelle foto il Sindaco, Giovanna Bruno, e gli assessori Cesareo Troia e Pasquale Colasuonno, hanno accolto l’assessore del comune di Turi, Fabio Topputi, che segue l’iniziativa che è stata pensata, da che è scoppiata la pandemia, per portare la tradizionale sagra della ciliegia in giro per alcune località selezionate. Il tour ha toccato il 5 giugno Gallipoli/Brindisi, il 6 giugno Lecce e oggi Andria. «Abbiamo avviato questa collaborazione istituzionale – commentano il Sindaco Bruno e l’ass. Troia – che in futuro si tradurrà nella partecipazione dei nostri prodotti in modalità interscambio. Siamo così entrati in una rete di relazioni istituzionali utile per inserirci in circuiti promozionali anche dei nostri prodotti».

«Anche quest’anno il Covid ci ha privato della nostra bellissima e famosissima sagra – commenta a sua volta l’assessore con delega al Marketing Territoriale del Comune di Turi, Fabio Topputi – ma gli apprezzamenti ricevuti per la formula Express del 2020 ci hanno spinti a riproporla toccando alcuni capoluoghi di provincia, come quello di Andria, per creare un interscambio di prodotti del territorio con realtà importantissime della nostra regione». Il van, come si vede dalle foto, sta circolando con i colori della ciliegia in quattro province della regione.