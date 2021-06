Il pensiero di Nino Marmo dopo la notizia della scomparsa dell’avvocato Franco Piccolo.

«Con Franco Piccolo scompare una parte importante della vita politica andriese. È stato uno dei protagonisti più autorevoli di una intensa stagione, piena di ideali e di tensioni ma sempre pronto a fornire soluzioni alle questioni più spinose. Un collega Consigliere dal quale ho appreso molto sul confronto dialettico in politica. Con Franco Piccolo scompare anche un testimone fondamentale della memoria storica. Ci mancherà ancora di più quando qualcuno dovrà cimentarsi nel raccontare e documentare quel periodo. Gli rendiamo l’onore delle armi, come si fa ad un avversario politico serio, leale e determinato, per nulla indulgente nel difendere le sue posizioni culturali che, dietro lo stile sobrio, serbava una timidezza sensibile e cortese. Ci mancherà, come è mancata negli ultimi tempi, una voce autorevole.