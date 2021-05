«Che Andria fosse una città nella quale coabitano contrasti evidenti è un dato di fatto acclarato dalla storia. Che la società andriese fosse capace di atti di generosità e di nobiltà unici lo si è sempre saputo. È partito il progetto “Questa scuola non ha più pareti”, promosso dall’assessore alla Persona (Istruzione e Servizi Sociali), Dora Conversano; dall’assessore alla bellezza (Cultura e Sport), Daniela Di Bari; e dall’assessore al futuro (politiche giovanili), Viviana Di Leo. Dopo aver sperimentato un lungo periodo difficile e complicato per la scuola tutta, a causa delle diverse “chiusure”, si è pensato di iniziare a guardare una piccola luce in fondo al tunnel. Proviamo a non parlare più di “scuole chiuse”, ma di una Scuola senza più pareti». Lo scrivono in una nota Francesco Bruno, Marianna Sinisi, Giovanni Vilella, Salvatore Cannone e Tommaso Matera, consiglieri comunali di AndriaLab 3.

«Un’iniziativa che porta alla condivisione, allo stare insieme, al crescere socialmente e culturalmente in un ambiente che consente loro di apprezzare le meraviglie del Creato in una città che, pur circondata da macerie sociali e materiali, mantiene vivo il suo orgoglio ferito da anni di incurie e che spera nel lavoro estenuante da parte di chi oggi la amministra, portato avanti con passione incrollabile, teso principalmente a ricostruire i rapporti lacerati fra parti importarti del tessuto sociale cittadino. Una città che con le sue agenzie educative, non vuole arrendersi di fronte ad una superficialità, sciatteria ed incompetenza che l’ha condotta a questo punto e che lotterà strenuamente per risollevarla da chi per un decennio l’ha condannata e costretta a vivere in ginocchio».