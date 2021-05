Domenica prossima la Chiesa cattolica celebra la Festa liturgica della SS. Trinità. Concluse con la Pentecoste le celebrazioni pasquali, la comunità cristiana sosta in adorazione, fissando il suo sguardo pieno di stupore, sul mistero indicibile di Dio così come ce lo ha rivelato Gesù, presente ed adorato in ogni celebrazione liturgica.

Questa festa fu introdotta nel 1334 da papa Giovanni XXII e traduce in canti e preghiere il Simbolo della fede formulato dai concili, mette in luce la caratteristica originale ed esclusiva della fede e della preghiera cristiana.

Come ricorda P. Raniero Cantalamessa, nei riguardi della Trinità più che contemplarla e imitarla, c’è bisogno di entrare in essa! “Noi non possiamo abbracciare l’oceano, ma possiamo entrare in esso; non possiamo abbracciare il mistero della Trinità con la nostra mente, ma possiamo entrare in esso!”.

Per la comunità parrocchiale di Andria questa circostanza è motivo per riscoprirsi famiglia di Dio e rafforzare legami di comunione. Essa si sta preparando con alcuni momenti spirituali e formativi, riportati di seguito nel programma. Domenica 30 maggio la S. Messa delle ore 11,30 verrà trasmessa su Teledehon (canale 18) per permettere a quanti non possono ancora essere in presenza alle celebrazioni di collegarsi.

Il video allegato è la registrazione di un canto di lode allo Spirito Santo eseguito a cappella dal coro parrocchiale e diretto dal M° Federica Fornabaio. E’ un augurio di speranza per la ripresa graduale della vita quotidiana, dopo la fase acuta della pandemia. «Al M° Fornabaio e a tutto il coro va il nostro ringraziamento per l’impegno che hanno messo».