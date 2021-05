Riportiamo una nota pubblicata sulla pagina Facebook del Quartiere Santa Maria Vetere di Andria, con una pesante denuncia sul “metodo” di smaltimento rifiuti di alcuni cittadini «zozzoni»:

«Gli zozzoni sono sempre attivi, negli ultimi giorni si stanno divertendo indisturbati e impuniti a scaricare in via Domenico Bolognese (e nel circondario della scuola “Jannuzzi”) tutto e di più. Mentre nel retro della scuola il cassonetto dedicato alle deiezioni animali è stracolmo: a colmare un bel cartone di prodotti fitosanitari. Per non parlare di quello che sta nel giardino dell’edificio scolastico abbandonato, e delle deiezioni animali che imbrattano tutto il marciapiede dell’isolato. Dovrebbe dare allegria, ma in realtà aumenta solo la tristezza il Peluche posto sulla cabina elettrica, circondato da un mare di rifiuti.

Giovanna Bruno Sindaco nella zona abbiamo bisogno di elevare qualche copiosa multa come “monito” per chi deturpa le nostre strade, ma anche per bloccare l’insano comportamento di “Scioum a scittè l stirch nand all’edifeic”. Meritiamo rispetto».