«Il plauso ed il grazie delle istituzioni comunali andriesi e della comunità per i magistrati e gli uomini del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari per i risultati ottenuti nella difficile operazione di sequestro, conclusa in città, sul patrimonio del pluripregiudicato andriese, Giuseppe Magno».

Li esprime il Sindaco di Andria Giovanna Bruno.

«L’attività di indagine, ed i provvedimenti della magistratura, hanno consentito di colpire una fetta importante di economia sommersa del territorio, economia illegale che rende complicata, difficile e sbilanciata quella leale, con danni per tutta la comunità e la sua ricchezza lecita. Il plauso ed il grazie vanno, ancora una volta, ai Magistrati e ai Carabinieri dei quali, qualche settimana fa, avevamo apprezzato l’impegno assicurato, dal Nucleo Operativo della Compagnia di Andria, nel sequestro di armi e droga scoperti a Canosa di Puglia. Anche in quel caso la comunità aveva espresso, per il mio tramite, la sua gratitudine, come è avvenuto pure in occasione del recente sequestro dell’arsenale di armi da guerra scoperto in una villetta nell’abitato andriese, con una mia nota al Questore di Bari per l’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato del capoluogo regionale. In tutte queste operazioni, solo per citare le ultime in ordine di tempo, è evidente la professionalità investigativa, la dedizione e determinazione – conclude il Sindaco Bruno – con le quali le Forze dell’Ordine compiono il loro dovere e segnalano, una volta di più, la necessità di presidiare il territorio, al massimo delle risorse umane e strumentali, per stanare tante situazioni di malavita e malaffare».