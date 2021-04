Il Dirigente Responsabile dell’Area Servizi ai Cittadini – Servizi Demografici rende noto che, gli Uffici dei Servizi Demografici – Stato Civile e Anagrafe resteranno chiusi al pubblico nella giornata di lunedì 19 aprile 2021, per l’intera giornata al fine di consentire al personale dipendente di partecipare ad un corso di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le previsioni di legge e per consentire alcuni interventi strutturali per la riorganizzazione degli uffici.

Pertanto, saranno assicurati esclusivamente i servizi di Stato Civile limitatamente alle denunce di morte e di nascita (in scadenza).

L’utenza che ha necessità di rinnovare o ottenere la Carta di Identità Elettronica e che, in base al calendario degli accessi può accedere nelle giornate del lunedì (lett. A-C), ovvero in possesso di prenotazione on line per la suddetta giornata, potrà accedere agli sportelli nei successivi restanti giorni della settimana.

Si rammenta, infine, che, stante la attuale collocazione in zona rossa della Regione Puglia, permane l’obbligo di documentare la necessità e urgenza di accesso agli uffici per l’ottenimento ogni tipologia di certificazione e documentazione, al fine di prevenire il diffondersi delle epidemia da Covid 19.