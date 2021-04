Il Gravina è l’avversario più complesso da affrontare in questo momento per molte ragioni. Parola di Gigi Panarelli che presenta così la sfida di domenica al “Vicino” che chiude un importante trittico di match in una settimana.

Gara ostica anche perché la murgia non ha mai rappresentato, almeno negli ultimi anni, un palcoscenico felice per i colori biancazzurri della Fidelis. Due le sconfitte in altrettante gare di queste ultime stagioni al “Vicino”. In più i padroni di casa, come nella gara d’andata, avranno un nuovo assetto tecnico-tattico visto il cambio di Gaburro con De Candia proprio ad inizio settimana.

Ma la Fidelis, con vista zona alta classifica, ha l’obbligo di provarci, come spiega Panarelli, anche perché nelle prossime due settimane, sino cioè al 2 maggio, non ci saranno più incontri ufficiali per i biancazzurri ma solo gare di recupero.

Mancheranno sicuramente Cerone e Paparusso squalificati al roster biancazzurro ma è ormai sulla via del recupero anche il portiere Anatrella. L’ampia rosa biancazzurra assicurerà comunque al tecnico Panarelli la possibilità di variare uomini e modulo come già dimostrato nelle precedenti due sfide con Casarano e Fasano. Il match alle ore 15 di domani sarà trasmesso in diretta, come al solito, sui canali social della Fidelis Andria grazie alla produzione di Telesveva.

Il servizio completo su News24.City.