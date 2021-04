Tecnologia all’avanguardia, uno staff medico di alto profilo, un’assistenza attenta e calibrata sui pazienti. E’ una delle eccellenze sanitarie del territorio del nord barese che da circa tre anni anima, tra gli altri servizi, il PTA di Trani. Parliamo dell’Unità Operativa Dipartimentale di Oculistica diretta dal Dr. Pasquale Attimonelli che ci accoglie al primo piano della struttura di assistenza tranese.

Le attività in questa Unità Operativa sono costanti e continue con circa 1000 operazioni all’anno di diverso genere come ci spiega lo stesso Dr. Attimonelli.

Fiore all’occhiello non può che esser considerato l’arco sterile che la ASL BT ha deciso di metter a disposizione dell’equipe di oculistica a Trani. Non solo arco sterile ma anche tanti interventi per la cosiddetta cataratta, altra malattia che può creare non pochi problemi soprattutto in età avanzata e che a Trani viene trattata anche in modo individuale.

Massima sicurezza anche in questo periodo di piena pandemia da Covid-19. Una specifica importante visto anche l’altissimo numero di interventi realizzati giornalmente.