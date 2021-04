Donare nuovamente alla città di Andria una perla preziosa che probabilmente ci si era dimenticati di possedere.

Mons. Antonio De Fidio, parliamo di uno dei compositori più importanti dello scorso secolo per la musica sacra. Una lenta ed importante riscoperta per il musicista andriese nato nel 1887 che sia la Diocesi di Andria che diverse associazioni cittadine stanno cercando di portare avanti. Importante in questo senso anche il ruolo delle biblioteche cittadine che hanno conservato con cura meritoriamente gli spartiti donati molti anni fa.

Ma ruolo fondamentale per recuperare e difendere dall’oblio l’arte di Mons. De Fidio è quello dell’ensemble “Vox et Anima”, un gruppo nato nel 2011 e di cui ci parla Benedetta Lomuscio direttrice del coro polifonico.

Per questa Pasqua così particolare ecco dunque la registrazione di questo brano il Christus, composto ad Andria nel Febbraio del 1919, uno dei brani più suggestivi e interessanti del repertorio di Mons. De Fidio. Non casuale la scelta sia del brano che del luogo dove registrarlo e cioè all’interno della Chiesa del Purgatorio ad Andria, luogo in cui vengono conservate le statue che compongono la Processione dei Misteri, tra le più sentite di Puglia dei riti della settimana Santa.

Il servizio completo su News24.City.