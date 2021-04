«Ieri la Commissione ha espresso parere positivo alla delibera di Giunta sulle ‘modalità di ripartizione del Fondo regionale trasporti per il primo semestre del 2021’ con la quale si autorizza la sezione regionale competente al trasferimento al Comune di Andria di risorse aggiuntive pari a € 235.584,00 grazie alle quali sarà possibile prorogare il servizio di trasporto pubblico locale, in scadenza ieri, fino al 31 luglio. Una questione di cui mi sono occupata in prima persona per scongiurare l’interruzione delle corse e il licenziamento dei 24 lavoratori della società consortile che gestisce il servizio di TPL».

Lo dichiara la capogruppo del M5S in consiglio regionale Grazia Di Bari a margine della seduta della Commissione Trasporti.

Il Comune di Andria con una nota dello scorso 23 febbraio aveva chiesto alla Regione risorse aggiuntive rispetto a quelle già erogate per i servizi minimi di TPL, specificando di non essere in grado di gestire con risorse proprie il servizio, nell’attesa della conclusione della procedura di gara da parte della Provincia Barletta – Andria – Trani per l’individuazione del nuovo gestore del servizio di TPL per il relativo ATO provinciale che, come comunicato dalla stessa Provincia, non si concluderà prima del 31 luglio 2021. La somma massima stanziata con la DGR all’esame della Commissione odierna è di € 235.584,00, con interruzione del finanziamento in caso di subentro del gestore dei nuovi servizi di TPL.

«Ringrazio l’assessora Anita Maurodinoia – continua Di Bari – per aver dato seguito all’impegno preso nell’incontro avuto negli uffici dell’assessorato ai Trasporti con me e la sindaca di Andria Giovanna Brunodi volto a reperire le risorse aggiuntive fino al 31 luglio. Di sicuro non si tratta di un intervento risolutivo, ma evitare enormi disservizi ai cittadini e che 24 persone restassero a casa senza lavoro è un primo importante risultato. Ora serve lavorare in sinergia con gli enti preposti per far sì che la situazione si risolva nel più breve tempo possibile».