Si torna subito in campo in serie D per l’anticipo del giovedì: la Fidelis sarà attesa dalla sfida casalinga contro l’Aversa. Al “Degli Ulivi” andrà in scena la settima giornata di ritorno. Un match che i biancazzurri affrontano dopo il pari di Pozzuoli arrivato a tempo scaduto.

Lavoro intenso in questi tre giorni agli ordini dello staff tecnico guidato dal tecnico Luigi Panarelli che ha chiesto ai suoi un nuovo scatto in avanti per riconquistare vigore nelle prestazioni e trovare, dopo quattro turni di assenza, la vittoria.

A Pozzuoli è mancato, oltre al centrocampista Monaco squalificato, anche il trequartista Cerone bloccato all’ultimo momento da un virus influenza. Un’assenza importante ma lo staff medico ha lavorato per far si che il numero 10 biancazzurro possa esser in campo nel match contro l’Aversa.

Formazione campana bloccata nelle scorse settimane dal Covid-19 dopo un filotto di tre successi consecutivi. Tra le vittorie anche quella di prestigio contro il Casarano. Poi la sconfitta interna domenica scorsa contro il Fasano.

Il match avrà inizio alle 15 di domani giovedì 1 aprile, dallo Stadio “Degli Ulivi” di Andria e sarà visibile integralmente live sulle pagine social della Fidelis, sia facebook che youtube, grazie alla importante produzione di Telesveva.

Il servizio di News24.City.