Bar, ristoranti, panifici, forni, pizzerie e supermercati, il nostro territorio è pieno di attività che fanno del cibo il loro business principale. Cibo che non sempre si riesce a vendere, infatti, secondo una recente ricerca, più del 30% dei generi alimentari finisce nella pattumiera per colpa della sovraproduzione e non per la qualità scadente.

Cosi è nata “Too Good to Go” l’app contro gli sprechi alimentari. Basta iscriversi, inserire la propria posizione e poi sarà possibile acquistare, nei punti vendita aderenti a un prezzo stracciato, tutti quei prodotti ancora freschi ma che se non consumati nel breve termine rischiano di essere gettati per fare posto ai nuovi il giorno successivo.

Le attività propongono le loro “magic box” che vengono preparate inserendo cibi “a sorpresa” stuzzicando anche la curiosità dei consumatori. Durante l’acquisto è possibile conoscere l’orario del ritiro presso il punto vendita e inoltre viene consigliato di portare un sacchetto per trasportare la “magic box” a casa evitando l’utilizzo di buste in plastica.

In Italia sono già 2 milioni e mezzo le persone che hanno deciso di provare, con soddisfazione, questo nuovo importante servizio contro gli sprechi alimentari.

E anche ad Andria finalmente diverse attività hanno deciso di sposare questo progetto. Come i bar “Dolcimanie”, “Am Bar abà”, “Coffee Cream”, il ristorante “Evò Ristobistrot”, i panifici “Le Sfizierie” e “Forno di Comunità Sant’Agostino”, il distributore di prodotti alimentari “Buonomo” e la pizzeria “Gusto Umami”. Una lista che con il passare dei giorni aumenta con un solo unico obiettivo: non buttare cibo nella spazzatura.