Si è riunita oggi la Prima commisione consiliare della Regione Puglia, la commissione bilancio presieduta da Fabiano Amati. Tra i punti all’ordine del giorno vi era l’audizione dei direttori generali delle Asl BA, TA e BAT, dei RUP e direzioni lavori, relativamente alla verifica periodica sullo stato di attivazione della programmazione finanziaria per l’edilizia ospedaliera e verifica sull’andamento della spesa degli ospedali di Monopoli-Fasano, “San Cataldo” di Taranto e di Andria.

Il Responsabile Unico del Procedimento dell’ASL BT per la realizzazione dell’Ospedale di Andria, ha confermato che il primo marzo è avvenuta la sottoscrizione del contratto per la progettazione definitiva esecutiva della struttura. Ci vorranno 120 giorni per depositare gli elaborati del progetto definitivo, da mettere in gara. Pertanto, la Commissione sul punto si aggiornerà fra 4 mesi.