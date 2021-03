«Sulla gestione delle pratiche UMA (Utenti macchine agricole) il Settore Attività Produttive si sta attivando – spiega l’assessore al ramo, Cesareo Troia – nella direzione di convenzionarsi con l’ordine dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati al fine di accelerare, il più possibile, le procedure, purtroppo rallentate dalle solite note carenze di personale. L’ufficio agricoltura infatti si è ulteriormente impoverito in questo ultimo periodo a seguito del pensionamento di 4 dei 6 dipendenti che a suo tempo la Regione aveva inviato per la gestione Uma. Queste carenze sono purtroppo una costante di tutti i settori comunali, penalizzati dalla situazione di grave difficoltà dell’Ente. In questi giorni siamo perciò tutti mobilitati per salvare, in extremis, l’Ente dal dissesto con l’approvazione di un Piano di riequilibrio, dopo di che rafforzeremo proprio la macchina organizzativa, soprattutto a partire dagli uffici strategici, compreso il Suap. Nel frattempo – conclude Troia – ci stiamo muovendo per attivare la convezione con gli agronomi utile allo smaltimento delle pratiche giacenti».